Kerala
കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി ഡി സതീശന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു
ഒപ്പം 20 മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു.
തിരുവനന്തപുരം| കേരളത്തിന്റെ 13ാം മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി ഡി സതീശന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അര്ലേക്കര് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ദൈവനാമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഒപ്പം 20 മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രല് സ്റ്റേഡിയത്തില് വച്ചാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ്.
കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖര്ഗെ, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി, വയനാട് എംപി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി, കര്ണ്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, കെ സി വേണുഗോപാല്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് എന്നിവര് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലെത്തി. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് എത്തിച്ചേരുമെന്ന വാര്ത്തകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കില്ല.
പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയാകാൻ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. സത്യപ്രതിജ്ഞ വേദിയിൽ വൻ തിരക്ക് ആണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
കോണ്ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, സണ്ണി ജോസഫ്, കെ മുരളീധരന്, ബിന്ദു കൃഷ്ണ, എ പി അനില് കുമാര്, പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, എം ലിജു, റോജി എം ജോണ്, ടി സിദ്ദിഖ്, ഒ ജെ ജനീഷ്, കെ എ തുളസി എന്നിവരും മുസ്ലിം ലീഗില് നിന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, പി കെ ബഷീര്, കെ എം ഷാജി, എന് ഷംസുദ്ദീന്, വി ഇ അബ്ദുള് ഗഫൂര് എന്നിവരും ഘടകകക്ഷികളായ സി പി ജോണ് (സിഎംപി), ഷിബു ബേബി ജോണ് (ആര്എസ്പി), അനൂപ് ജേക്കബ് (കേരള ജോണ്ഗ്രസ് ജേക്കബ്), മോന്സ് ജോസഫ് (കേരള കോണ്ഗ്രസ്) എന്നിവരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.
Congress leader VD Satheesan has taken the oath of office as the 13th Chief Minister of Kerala today. The high-profile swearing-in ceremony took place at 10 AM at the Central Stadium in Thiruvananthapuram, where 20 cabinet ministers also took charge. Prominent national leaders including Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, and Priyanka Gandhi attended the event. The new cabinet includes ministers from the Congress, Muslim League, and other UDF alliance partners.