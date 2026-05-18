Kerala
വിഡിഎസ് മന്ത്രിസഭ ഇന്ന് അധികാരമേല്ക്കും
വി ഡി സതീശന് പുറമേ 20 മന്ത്രിമാര് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും
തിരുവനന്തപുരം| കേരളത്തിന്റെ 13ാം മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി ഡി സതീശന് ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ഒപ്പം 20 മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേല്ക്കും. തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രല് സ്റ്റേഡിയത്തില് വച്ചാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ്. ഇന്ന് പത്ത് മണിക്കാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ. കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖര്ഗെ, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി, വയനാട് എംപി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി, കര്ണ്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, ഹിമാചല് പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വിന്ദര് സിംഗ് സുഖു എന്നിവര് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കെത്തും. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് എത്തിച്ചേരുമെന്ന വാര്ത്തകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വിവരം.
വി ഡി സതീശന് പുറമേ കോണ്ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, സണ്ണി ജോസഫ്, കെ മുരളീധരന്, ബിന്ദു കൃഷ്ണ, എ പി അനില് കുമാര്, പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, എം ലിജു, റോജി എം ജോണ്, ടി സിദ്ദിഖ്, ഒ ജെ ജനീഷ്, കെ എ തുളസി എന്നിവരും മുസ്ലിം ലീഗില് നിന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, പി കെ ബഷീര്, കെ എം ഷാജി, എന് ഷംസുദ്ദീന്, വി ഇ അബ്ദുള് ഗഫൂര് എന്നിവരും ഘടകകക്ഷികളായ സി പി ജോണ് (സിഎംപി), ഷിബു ബേബി ജോണ് (ആര്എസ്പി), അനൂപ് ജേക്കബ് (കേരള ജോണ്ഗ്രസ് ജേക്കബ്), മോന്സ് ജോസഫ് (കേരള കോണ്ഗ്രസ്) എന്നിവരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. വേദിയില് ഗവര്ണര്ക്കൊപ്പം നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും മാത്രം മതിയെന്നാണ് ലോക്ഭവന് അറിയിച്ചത്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാര് വേദിയുടെ താഴെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. രാഹുല് ഗാന്ധി ഉള്പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള്ക്കും വേദിയിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല.
Content Highlights:
Congress leader VD Satheesan is set to take the oath of office as the 13th Chief Minister of Kerala today. The swearing-in ceremony will take place at 10 AM at the Central Stadium in Thiruvananthapuram, where 20 other cabinet ministers will also be sworn in. Prominent national leaders, including Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, and Priyanka Gandhi, are attending the event. Strict administrative guidelines have been issued, ensuring that only the Governor, Chief Minister, and designated ministers occupy the main stage.