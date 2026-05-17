ജീപ്പും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് കര്ണാടകയിലെ കൊല്ലൂരില് രണ്ട് മലയാളികള് മരിച്ചു
കോട്ടയം പാലാ സ്വദേശികളായ ജ്യോതി, ആര്യ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്
ബെംഗളൂരു | കര്ണാടകയിലെ കൊല്ലൂരില് ജീപ്പും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് മലയാളികള് മരിച്ചു. കോട്ടയം പാലാ സ്വദേശികളായ ജ്യോതി, ആര്യ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കുടജാദ്രി ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് ജീപ്പില് കൊല്ലൂരിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സംഘമാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്.
കൊല്ലൂരിനടുത്തുള്ള ദെളിയില് വെച്ചാണ് ഇവര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ജീപ്പും എതിരെ വന്ന ലോറിയും ശക്തമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. അപകടത്തില് മലയാളികള് ഉള്പ്പെടെ എട്ടു പേര്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടന് തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തില് കര്ണാടക പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
