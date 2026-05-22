Connect with us

Kerala

വി ഡി സതീശന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പൊതുവിപണിയില്‍നിന്ന് 1800 കോടി രൂപ കടമെടുക്കുന്നു

യു ഡി എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്ന ശേഷമുള്ള ആദ്യ കടമെടുക്കലാണിത്

Published

May 22, 2026 11:36 pm |

Last Updated

May 22, 2026 11:36 pm

തിരുവനന്തപുരം | പുതിയ വി ഡി സതീശന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പൊതുവിപണിയില്‍നിന്ന് 1800 കോടി രൂപ കടമെടുക്കുന്നു. യു ഡി എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്ന ശേഷമുള്ള ആദ്യ കടമെടുക്കലാണിത്. റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ ഇ-കുബേര്‍ സംവിധാനം വഴി കടപ്പത്രങ്ങളിറക്കിയാണ് കടമെടുപ്പ്.

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിനും പെന്‍ഷനും പുറമേ ഈ മാസം ക്ഷേമപെന്‍ഷനും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് കടമെടുക്കുന്നത്. റിസര്‍വ് ബാങ്കുവഴി ഇറക്കുന്ന കടപ്പത്രങ്ങളുടെ ലേലം 26-ന് നടക്കും. ഡിസംബര്‍വരെ 23,000 കോടി കടമെടുക്കാന്‍ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:

Latest

Ongoing News

ഹജ്ജ്: പുണ്യ ഭൂമി ഇനി സുരക്ഷാ സേനയുടെ വലയത്തില്‍; മക്കയില്‍ സൈനിക പരേഡ്

Ongoing News

വിമാനങ്ങളില്‍ പവര്‍ ബാങ്കുകളുടെ ഉപയോഗവും കൈവശം വെക്കലും സഊദി നിരോധിച്ചു

Ongoing News

ദുല്‍ഹിജ്ജയിലെ ആദ്യ വെള്ളിയില്‍ ഇരുഹറമുകളും നിറഞ്ഞു

Kerala

വി ഡി സതീശന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പൊതുവിപണിയില്‍നിന്ന് 1800 കോടി രൂപ കടമെടുക്കുന്നു

Kerala

ഷവര്‍മ്മക്കുള്ള ചിക്കന്‍ തെരുവ് നായ കടിച്ചുപറിച്ചു; കട അടപ്പിച്ചു

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മീഡിയ സെക്രട്ടറി റോയ് മാത്യു; സീജി ജി എസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി

Kerala

ലൈഫ് മിഷന്‍ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന സര്‍ക്കാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളി: സി പി എം