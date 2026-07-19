Kerala
ലോകകപ്പ് ഫൈനല്; തിങ്കളാഴ്ച സ്കൂളുകള്ക്ക് അവധി നല്കണമെന്ന് വി ശിവന്കുട്ടി
മത്സരം പുലര്ച്ചെ വരെ നീണ്ടുനില്ക്കുമെന്നതിനാല് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച കൃത്യസമയത്ത് സ്കൂളുകളില് എത്താന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം കുറിപ്പില് പറയുന്നു
തിരുവനന്തപുരം | ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള് ഫൈനല് മത്സരം പ്രമാണിച്ച് ജൂലൈ 20ന് തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകള്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് മുന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം സര്ക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്
ലോകകപ്പ് ഫൈനല് മത്സരം ഇന്ത്യന് സമയം ഞായറാഴ്ച രാത്രി 12.30-നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. മത്സരം പുലര്ച്ചെ വരെ നീണ്ടുനില്ക്കുമെന്നതിനാല് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച കൃത്യസമയത്ത് സ്കൂളുകളില് എത്താന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം കുറിപ്പില് പറയുന്നു
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണ രൂപം:
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള് ഫൈനല് മത്സരം പ്രമാണിച്ച് ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകള്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അര്ജന്റീനയും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള ആവേശകരമായ ലോകകപ്പ് ഫൈനല് മത്സരം ഇന്ത്യന് സമയം ഞായറാഴ്ച രാത്രി 12.30-നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. മത്സരം പുലര്ച്ചെ വരെ നീണ്ടുനില്ക്കുമെന്നതിനാല് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച കൃത്യസമയത്ത് സ്കൂളുകളില് എത്താന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ അധ്യയന ദിനം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച നല്കുന്ന അവധിക്ക് പകരമായി, പിന്നീട് അവധി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തിദിനമാക്കി മാറ്റി അധ്യയന സമയം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സര്ക്കാര് അടിയന്തരമായി അനുകൂല തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു
Content Highlights: Former Education Minister V Sivankutty requested the Kerala government to declare a school holiday on Monday, July 20, for the FIFA World Cup final. He noted that the late-night match between Argentina and Spain would make it difficult for students to reach school on time the next morning.