Kerala
പൊന്നാനിയില് അപ്രതീക്ഷിത കടലാക്രമണം; ഏഴ് വള്ളങ്ങള് തകര്ന്നു
ആകെ 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് പറയുന്നു.
മലപ്പുറം|പൊന്നാനി പാലപ്പെട്ടി അജ്മേര് നഗറില് അപ്രതീക്ഷിത കടലാക്രമണം. ഇതേതുടര്ന്ന് ഏഴ് വള്ളങ്ങള് തകര്ന്നു. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് കടലാക്രമണം ഉണ്ടായത്. മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് തീരത്ത് കയറ്റിയിട്ടിരുന്ന ഫൈബര് വള്ളങ്ങളാണ് തകര്ന്ന് കടലില് പോയത്.
വള്ളങ്ങളില് ഉണ്ടായിരുന്ന യമഹ എഞ്ചിനുകളും വലകളും തകര്ന്നു. ഒരു വള്ളത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. ആകെ 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് പറയുന്നു. കാണാതായ വള്ളങ്ങള്ക്കായി കടലില് തിരച്ചില് തുടരുകയാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
അതിദരിദ്രര്ക്കുള്ള ഭക്ഷ്യക്കൂപ്പണ് തട്ടിയെടുത്തെന്ന പരാതി; കോണ്ഗ്രസ് കൗണ്സിലര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു
Kerala
വര്ക്കല ട്രെയിന് ആക്രമണം: ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിച്ചയാളെ കണ്ടെത്താന് റെയില്വെ പോലീസ്
Business
മെഗാ ക്ലിയറൻസ് വിൽപ്പനയുമായി ലുലു കണക്ടും, ഫാഷൻ സ്റ്റോറും; വിലക്കുറവ് വിൽപ്പന ഇന്ന് മുതൽ
Kerala
പൊന്നാനിയില് അപ്രതീക്ഷിത കടലാക്രമണം; ഏഴ് വള്ളങ്ങള് തകര്ന്നു
Kerala
അങ്കമാലിയിലെ ആറുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന്റെ കൊലപാതകം; മുത്തശ്ശിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി
Kerala
വിദ്യാര്ഥിനിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ഒളിവില് പോയ ട്യൂഷന് മാസ്റ്റര് 25 വര്ഷത്തിനു ശേഷം പിടിയില്
National