Connect with us

UAE

ഗോൾഡൻ വിസ ഉടമകൾക്ക് വിദേശയാത്ര നിർദേശങ്ങളുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

വിദേശത്തുള്ളപ്പോൾ സഹായങ്ങൾക്കും കോൺസുലാർ അന്വേഷണങ്ങൾക്കുമായി ഗോൾഡൻ വിസ ഉടമകൾക്ക് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക അടിയന്തര ഹോട്ലൈൻ സേവനവും ലഭ്യമാണ്.

Published

Jul 24, 2026 2:33 pm |

Last Updated

Jul 24, 2026 2:33 pm

അബൂദബി| വേനലവധിക്കാലത്ത് വിദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഗോൾഡൻ വിസ ഉടമകൾക്കായി പ്രധാന നിർദേശങ്ങളും സേവന വിവരങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ച് യു എ ഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. വിദേശത്ത് വെച്ച് പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ യു എ ഇ യിലേക്ക് തിരികെയെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന “റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ‌്’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺസുലാർ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു.

ഈ അടിയന്തര യാത്രാരേഖ ഒരു തവണത്തെ യാത്രക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ലഭിച്ച് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് യു എ ഇയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം. വിദേശത്തുള്ളപ്പോൾ സഹായങ്ങൾക്കും കോൺസുലാർ അന്വേഷണങ്ങൾക്കുമായി ഗോൾഡൻ വിസ ഉടമകൾക്ക് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക അടിയന്തര ഹോട്്ലൈൻ സേവനവും ലഭ്യമാണ്.

Content Highlights:
UAE Ministry of Foreign Affairs issued guidelines for Golden Visa holders traveling abroad for summer vacation. The ministry highlighted emergency consular services including a return document valid for seven days if passports are lost or damaged. A 24-hour hotline is available for assistance.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ദുരിതം വിതച്ച് കനത്ത മഴ: അസമില്‍ 47 പേര്‍ മരിച്ചു, ഗുജറാത്തിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങള്‍ വെള്ളത്തിനടിയില്‍

UAE

ഗോൾഡൻ വിസ ഉടമകൾക്ക് വിദേശയാത്ര നിർദേശങ്ങളുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

National

ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി; ഭരണഘടനാ ക്ലബ്ബില്‍ സിജെപി - കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ച ആരംഭിച്ചു

National

നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയിലെ അന്വേഷണം; സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

National

ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍വേസ് വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Kerala

കണ്ണൂരിലെ എസ്എഫ്‌ഐ മാര്‍ച്ച്: ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉള്‍പ്പെടെ 2000ത്തിലേറെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

കാന്‍സര്‍ രോഗികള്‍ക്കായുള്ള സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി നിര്‍ത്തലാക്കി