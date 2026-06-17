പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശാന്തനായ ഒരു 'ടോട്ടൽ കില്ലർ'; പുകഴ്ത്തി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

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പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശാന്തനായ ഒരു 'ടോട്ടൽ കില്ലർ'; പുകഴ്ത്തി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഇന്ത്യ യു എസ് ബന്ധത്തിൽ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദം ശക്തമായി തുടരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ
പാരീസ് | ജി 7 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വൻതോതിൽ പ്രശംസിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. മോദി തികച്ചും ശാന്തനായ ഒരു ‘കില്ലറാ’ണെന്നാണ് (Calm, Cool And A Total Killer) ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ലോകനേതാക്കളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണ വിരുന്നിനിടയിലായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ഈ പരാമർശം. “ടോട്ടൽ കില്ലർ” എന്ന പ്രയോഗം അസാധാരണമായി കഠിനനും, വളരെ ഫലപ്രദനും, ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരനുമായ ഒരാളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ്.
താൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെപ്പോലെയല്ലെന്നും, അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനും കൂളായ ആളും ഒരു ടോട്ടൽ കില്ലറുമാണെന്നും തന്നെ നോക്കൂ എന്നുമായിരുന്നു ട്രംപ് മറ്റ് ലോകനേതാക്കളോട് പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യ യു എസ് ബന്ധത്തിൽ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദം ശക്തമായി തുടരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായുള്ള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ ഒരു ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയ്ക്കായി ഇരിക്കുന്നത്.
ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ചൊവ്വാഴ്ച ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾക്ക് മുതിരാതെ ഔപചാരികമായ ഹസ്തദാനം മാത്രമാണ് കൈമാറിയത്. ഇത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങളുടെ സൂചനയായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ബുധനാഴ്ച ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രശംസ ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായി അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ട്രംപ് ഒരു കില്ലർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. മികച്ച രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താനും കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുമുള്ള മോദിയുടെ കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ട്രംപ് ഈ പദം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. മുൻപ് 2024 ലെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിലും ട്രംപ് ഇതേ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മോദി തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും പുറമേയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കില്ലറാണെന്നുമായിരുന്നു അന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്.
വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുമാണ് ഈ ജി 7 ഉച്ചകോടിയിലെ ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെ ഇരു നേതാക്കളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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US President Donald Trump highly praised PM Narendra Modi at the G7 Summit in France, describing him as calm, cool, and a total killer. The warm remarks came just before their first bilateral meeting in over a year, setting a positive tone to resolve ongoing trade and diplomatic strains.