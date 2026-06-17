Kerala
നാല് ജില്ലകളില് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത
മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ജില്ലകളില് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത. ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
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The Central Meteorological Department has predicted moderate rainfall and strong winds for four districts in Kerala. Idukki, Kozhikode, Wayanad, and Kannur are expected to witness isolated thundershowers. Winds could reach speeds of up to 40 kilometers per hour during the next three hours.