പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ആര് ആക്രമിച്ചാലും യുഎസ് സഹായിക്കും; പുതിയ നേതാവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പില്ല: ട്രംപ്

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പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ആര് ആക്രമിച്ചാലും യുഎസ് സഹായിക്കും; പുതിയ നേതാവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പില്ല: ട്രംപ്
ഇന്ത്യയും യു എസും തമ്മിൽ വളരെ മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ അടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ട്രംപ്
എവിയാൻ ലെ ബെയ്ൻസ് (ഫ്രാൻസ്) | ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ജി 7 ഉച്ചകോടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് . നരേന്ദ്ര മോദി അധികാരത്തിലിരിക്കെ ഇന്ത്യക്ക് നേരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്രമണമുണ്ടായാൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള ചർച്ച വളരെ മികച്ചതായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2025 മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷം ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വൺ ടു വൺ കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. കഴിഞ്ഞ 16 മാസത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് ഇരുവരും നേരിൽ കാണുന്നത്. നരേന്ദ്ര മോദി നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ളപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ തങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ അവിടെയുണ്ടാകുമെന്ന് ട്രംപ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും യു എസും തമ്മിൽ വളരെ മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ അടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ പുതിയൊരു നേതാവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പില്ലെന്നും ട്രംപ് തമാശയായി പറഞ്ഞു.
2025 ഏപ്രിൽ 22 ന് 26 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് 2025 മെയ് 7 ന് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ആരംഭിച്ചത്. ഈ ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായി പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യൻ സേന ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇരു ആണവായുധ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ ഏകദേശം 88 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു. തുടർന്ന് മെയ് 10 നാണ് ഇരുപക്ഷവും ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കാൻ ധാരണയിലെത്തിയത്. ഈ വെടിനിർത്തൽ ധാരണ ന്യൂഡൽഹിയും ഇസ്ലാമാബാദും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയതാണെന്നും ട്രംപിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലല്ലെന്നും ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തെയും ചർച്ചകളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തെയും ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചു. വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കഠിനനായ ഒരു വ്യാപാരിയാണെന്ന് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. മോദി നേതൃസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഇന്ത്യ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറുമെന്നും അദ്ദേഹം പുകഴ്ത്തിപ്പറഞ്ഞു. ഒമാന് സമീപം വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ യു എസ് സൈനിക ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ട്രംപ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതൊരു കഠിനമായ തൊഴിൽ മേഖലയാണെന്നും തങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ യു എസ് ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ 48 മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യ യു എസ് ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്സിനെ സമൺ അയച്ചിരുന്നു.
നികുതി തർക്കങ്ങൾ, ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിൽ ട്രംപിന്റെ മധ്യസ്ഥതാ അവകാശവാദങ്ങൾ, ഇന്ത്യക്കാർക്കെതിരെയുള്ള കർശനമായ യു എസ് ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ, ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ മരണം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നിരിക്കുന്നത്. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ട്രംപ് രണ്ടാം തവണ അധികാരമേറ്റ ശേഷം നരേന്ദ്ര മോദി വൈറ്റ് ഹൗസ് സന്ദർശിച്ചതായിരുന്നു ഇവരുടെ അവസാനത്തെ നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. അടുത്തിടെ യു എസ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. യു എസ് നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സുസ്ഥിരമാക്കാനും തന്ത്രപ്രധാന സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ സഹകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുമുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
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During the G7 Summit in France, US President Donald Trump promised that the US would assist India if it were attacked while PM Narendra Modi is in office. This was their first one-on-one meeting in 16 months since Operation Sindoor, signaling a desire to stabilize bilateral ties.