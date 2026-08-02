Connect with us

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഇന്ന് രാത്രി മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിന് സാധ്യത; ജനങ്ങളെ മാറ്റിപാര്‍പ്പിക്കും- മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ്

ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Published

Aug 02, 2026 8:22 pm |

Last Updated

Aug 02, 2026 8:22 pm

പത്തനംതിട്ട| പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് രാത്രി മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ്. പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മാറ്റിപാര്‍പ്പിക്കും. ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മൂഴിയാറിലേത് പെട്ടെന്ന് തുറക്കേണ്ട ഡാമാണ്. റൂള്‍ കര്‍വ് ബാധകമല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസുകാരെ കൂട്ടി അവലോകന യോഗം നടത്തിയെന്ന സി പി എം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജു എബ്രഹാമിന്റെ ആരോപണം സങ്കടപ്പെടുത്തിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights:
Minister PC Vishnunath warned of potential flash floods in Pathanamthitta tonight. Authorities are evacuating people from high-risk zones near Moozhiyar dam. The minister urged public cooperation while responding to political allegations.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഇന്ന് രാത്രി മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിന് സാധ്യത; ജനങ്ങളെ മാറ്റിപാര്‍പ്പിക്കും- മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ്

Kerala

പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയില്‍ കാറുകള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

National

കേരളത്തിലെ മഴക്കെടുതി; ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Kerala

മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ വീഴ്ചയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഒമ്പത്‌ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലത്ത് രാമായണ പാരായണത്തിനിടെ മൈക്കിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് സ്ത്രീ മരിച്ചു

Editors Pick

ഇറാനെതിരായ ആക്രമണം ട്രംപ് നിർത്തിവെച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? കാരണങ്ങൾ ഇതാണ്...