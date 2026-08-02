Connect with us

Kerala

പത്തനംതിട്ട, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും ആലപ്പുഴയിലെ രണ്ട് താലൂക്കുകളിലും നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകൾക്കും അവധി ബാധകമല്ല.

Published

Aug 02, 2026 5:34 pm |

Last Updated

Aug 02, 2026 6:30 pm

തിരുവനന്തപുരം| കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 3)   ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കനത്ത മഴയും വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രളയവും കണക്കിലെടുത്താണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും.

ആലപ്പുഴയിൽ കുട്ടനാട്, ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ അവധിയാണ്.

അതേസമയം, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകൾക്കും അവധി ബാധകമല്ല. പരീക്ഷകൾ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ നടക്കും.

Content Highlights:
District Collectors declared a holiday for all educational institutions, including professional colleges, in Pathanamthitta and Kannur on August 3 due to heavy rainfall. However, pre-scheduled public and university examinations will proceed without any change as per the official announcement.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പത്തനംതിട്ട, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും ആലപ്പുഴയിലെ രണ്ട് താലൂക്കുകളിലും നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലത്ത് രാമായണ പാരായണത്തിനിടെ മൈക്കിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് സ്ത്രീ മരിച്ചു

Editors Pick

ഇറാനെതിരായ ആക്രമണം ട്രംപ് നിർത്തിവെച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? കാരണങ്ങൾ ഇതാണ്...

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത ആറു മണിക്കൂറിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് സാധ്യത

International

ഇറാനെതിരായ ആക്രമണ നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് ട്രംപ്; ഹോർമുസ് ജലപാത തുറക്കും

Kerala

മഞ്ചേരിയില്‍ അമ്പലക്കുളത്തില്‍ നീന്തുന്നതിനിടെ വിദ്യാര്‍ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു

National

ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധത്തിൽ അട്ടിമറിക്ക് പദ്ധതിയിട്ടു; പാക് ഭീകരബന്ധമുള്ളയാൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അറസ്റ്റിൽ