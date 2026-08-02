Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത ആറു മണിക്കൂറിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് സാധ്യത
അതേ സമയം സംസ്ഥാനത്തെ 12 ജില്ലകളില് നേരത്തെ ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത ആറ് മണിക്കൂറില് വിവിധ ജില്ലകളില് മിന്നല് പ്രളയത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം.ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കൊല്ലം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
അതേ സമയം സംസ്ഥാനത്തെ 12 ജില്ലകളില് നേരത്തെ ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Content Highlights: The Meteorological Department has issued a flash flood warning for isolated areas across all 14 districts in Kerala within the next six hours. An orange alert was previously sounded in 12 districts including Pathanamthitta and Kasaragod. Yellow alert remains active for Thiruvananthapuram and Kollam.