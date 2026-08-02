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Kerala

തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലത്ത് രാമായണ പാരായണത്തിനിടെ മൈക്കിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് സ്ത്രീ മരിച്ചു

രാമായണ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനിടെ മൈക്കിൽ കൈപിടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ശക്തമായ ഷോക്കേറ്റത്.

Published

Aug 02, 2026 5:27 pm |

Last Updated

Aug 02, 2026 5:27 pm

തിരുവനന്തപുരം | തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലത്ത് രാമായണ പാരായണത്തിനിടെ മൈക്കിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് (Electric Shock) സ്ത്രീ മരിച്ചു. നെരുവായമൂട് സ്വദേശിനിയായ കൃഷ്ണമ്മ (68) ആണ് ദാരുണമായി മരിച്ചത്. കർക്കടക മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാമായണം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്.

പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനിടെ മൈക്കിൽ കൈപിടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ശക്തമായ ഷോക്കേറ്റത്. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണോ അതോ മറ്റ് ചടങ്ങുകൾക്കിടയിലാണോ അപകടം സംഭവിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

സംഭവത്തിൽ പ്രാദേശിക പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights:
A 68-year-old woman named Krishnamma died after receiving an electric shock from a microphone in Thiruvallam, Thiruvananthapuram. The tragedy occurred during a Ramayana recitation session in the month of Karkidakam. Police are investigating the exact circumstances of the incident.

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