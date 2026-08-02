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ഇറാനെതിരായ ആക്രമണ നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് ട്രംപ്; ഹോർമുസ് ജലപാത തുറക്കും
ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ തിരിച്ചടികൾക്ക് ശേഷം ആഴ്ചകളോളം നീണ്ട ആക്രമണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം.
വാഷിംഗ്ടൺ | ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് യു എസ് പിന്മാറിയതായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ (Middle East Conflict) തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) പൂർണ്ണമായും തുറക്കുന്നതടക്കം ഇറാനുമായി ധാരണയിലെത്തിയതായി ട്രംപ് തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ അവകാശപ്പെട്ടു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകം കാണുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണം ഇറാനെതിരെ നടത്തുമെന്ന് നേരത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കയുടെ അപ്രതീക്ഷിത പിന്മാറ്റം.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Hormuz Strait) ഉടനടി പൂർണ്ണമായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതും ഇറാൻ്റെ ആണവ ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും പുതിയ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാനും മറ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് (Middle East) രാജ്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചതെന്ന് ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ തിരിച്ചടികൾക്ക് ശേഷം ആഴ്ചകളോളം നീണ്ട ആക്രമണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം. വിജയകരവും സമൃദ്ധവുമായ ഒരു ഇറാൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് വേഗത്തിൽ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഇസ്റാഈൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യണമെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഖാത്തം അൽ അൻബിയ (Khatam al-Anbiya) ബ്രിഗേഡിൻ്റെ ഉന്നത സൈനിക കമാൻഡർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Also Readഇറാനെതിരായ ആക്രമണം ട്രംപ് നിർത്തിവെച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? കാരണങ്ങൾ ഇതാണ്… യു എസ് ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇറാൻ തിരിച്ചടിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ (Mohammed bin Salman) ട്രംപുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമാകുന്നതിനാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് (US State Department) അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം യു എസ് എന്ത് നീക്കം നടത്തിയാലും അതേ രീതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സംഘർഷ സാധ്യതകൾക്കിടയിലാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നു നൽകാനുള്ള ധാരണയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും എത്തിയത്.
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US President Donald Trump has called off planned military attacks against Iran. Trump claimed that an agreement was reached with Iran to fully reopen the strategic Strait of Hormuz. The sudden decision follows Iran’s warning of a strong retaliation against any US military action.