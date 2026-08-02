Connect with us

International

എണ്ണ വില വര്‍ധനവിന് ഒപെക് അംഗീകാരം നല്‍കി

എണ്ണ ഉല്‍പാദനം പ്രതിദിനം 188,000 ബാരല്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഒപെക് തീരുമാനം

Published

Aug 02, 2026 10:08 pm |

Last Updated

Aug 02, 2026 10:08 pm

ലണ്ടന്‍ |  സെപ്റ്റംബറിലെ എണ്ണ വില വര്‍ദ്ധനവിന് അംഗീകാരം നല്‍കാനും , പ്രതിദിന എണ്ണ ഉല്‍പാദനം 188,000 ആയി ബാരല്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഒപെക് തീരുമാനം.ഒപെകിലെ പ്രധാന അംഗങ്ങളായ സഊദി അറേബ്യ, റഷ്യ, ഇറാഖ്, കുവൈറ്റ്, അള്‍ജീരിയ, കസാക്കിസ്ഥാന്‍, ഒമാന്‍ എന്നിവര്‍ സെപ്റ്റംബറില്‍ അംഗീകരിച്ച വര്‍ദ്ധനവിലൂടെ, 2023 ല്‍ സമ്മതിച്ച 1.65 ദശലക്ഷം ബാരല്‍ വിതരണ വെട്ടിക്കുറവിന്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പിന്‍വലിക്കലാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്

ഒപെക് മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് നാലാം പാദത്തിലേക്ക് ഉല്‍പാദന വര്‍ദ്ധനവ് താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും, 2026 ലെ അവസാന മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒപെക് പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും താല്‍ക്കാലിക വിരാമം ഇപ്പോഴും സാധ്യമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്നും റിസ്റ്റാഡിലെ വിശകലന വിദഗ്ദ്ധനായ ജോര്‍ജ്ജ് ലിയോണ്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: OPEC approved a September oil production increase of 188000 barrels per day. Key members including Saudi Arabia and Russia are phasing out voluntary supply cuts made in 2023. Analysts from Rystad noted potential pauses in output hikes for the final quarter of 2026.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

എണ്ണ വില വര്‍ധനവിന് ഒപെക് അംഗീകാരം നല്‍കി

Kerala

കാരക്കോണം മെഡിക്കല്‍ കോളജിന്റെ പേരില്‍ നഴ്സിങ് പ്രവേശന തട്ടിപ്പ്; 50 ലക്ഷം തട്ടിയെടുത്ത കേസില്‍ പാറശ്ശാല സ്വദേശി കൂടി അറസ്റ്റില്‍

International

സ്യൂട്ടയിലെ കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധി ; യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാര്‍ അടിയന്തര യോഗം ചേരും

Saudi Arabia

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റും സഊദി കിരീടാവകാശിയും ഫോണില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി

Kerala

മഴക്കെടുതിയില്‍ പരസ്പരം സഹായമാവുക: കാന്തപുരം ഉസ്താദ്

Kerala

പി എസ് സി പരീക്ഷ തട്ടിപ്പ് കേസ്; യുവതിക്ക് മൂന്ന് വര്‍ഷം തടവും പിഴയും

Eduline

സിദ്ധ മെഡിസിനിൽ ഗവേഷണം