Kerala
കക്കയം ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് തുറന്നു; ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു
യാതൊരു കാരണവശാലും ആരും പുഴയില് ഇറങ്ങാന് പാടുള്ളതല്ലെന്നും പുഴയുടെ തീരങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
കോഴിക്കോട് | നീരൊഴുക്ക് ശക്തമായ സാഹചര്യത്തില് കക്കയം ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് തുറന്നു. രണ്ട് സ്പില്വേ ഷട്ടറുകള് കാല് അടി വീതം ഉയര്ത്തിയാണ് വെള്ളം പുറത്തേയ്ക്ക് ഒഴുക്കുന്നത്. കുറ്റ്യാടി പുഴയുടെ തീരത്തുള്ളവര് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതര് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.യാതൊരു കാരണവശാലും ആരും പുഴയില് ഇറങ്ങാന് പാടുള്ളതല്ലെന്നും പുഴയുടെ തീരങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് അതിശക്തമായ മഴ പെയ്തിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഡാമിലേക്ക് നീരൊഴുക്ക് ശക്തമാകുകയായിരുന്നു. അതേ സമയം കോഴിക്കോട് പാറപ്പടിയില് വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് വ്യാപക നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. 100 കണക്കിന് വീടുകളില് വെള്ളം കയറി. പ്രദേശത്തെ ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്വര്ഷങ്ങളില് വെള്ളം കയറാത്ത പ്രദേശത്താണ് ഇത്തവണ വെള്ളം കയറിയത്. മാവൂര്, ചാത്തമംഗലം, പെരുവയല് പഞ്ചായത്തുകളില് വ്യാപകമായി വെള്ളം കയറി
Content Highlights: Kakkayam dam spillway shutters were raised by a quarter-foot following heavy inflow in Kozhikode. Authorities urged residents along Kuttiyadi river to maintain high vigilance. Severe flooding affected hundreds of homes in Parappadi, Mavoor, Chathamangalam, and Peruvayal.