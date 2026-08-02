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International

സ്യൂട്ടയിലെ കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധി ; യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാര്‍ അടിയന്തര യോഗം ചേരും

ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ പ്രദേശം

Published

Aug 02, 2026 9:25 pm |

Last Updated

Aug 02, 2026 9:25 pm

മാഡ്രിഡ് |  സ്പാനിഷ് എന്‍ക്ലേവായ സ്യൂട്ടയിലേക്കുള്ള ക്രമരഹിത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഒഴുക്കിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാര്‍ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച അടിയന്തര യോഗം ചേരുമെന്ന് ഐറിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മൈക്കല്‍ മാര്‍ട്ടിന്‍ പറഞ്ഞു

മൊറോക്കോയില്‍ നിന്ന് 50,000 നും 60,000 നും ഇടയില്‍ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ സ്യൂട്ടയില്‍ എത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ക്രമരഹിതമായ കുടിയേറ്റ പ്രവാഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യൂറോപ്യന്‍ ആശങ്കകള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലെ പ്രധാന അജണ്ട

മൊറോക്കോയുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന വടക്കേ ആഫ്രിക്കന്‍ തീരത്തെ സ്പാനിഷ് സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ സ്യൂട്ടയില്‍ ഉണ്ടായ വന്‍ കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധിയും ദുരന്തവുമാണ് നിലവില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ പ്രദേശം.

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ കൗണ്‍സിലിന്റെ റൊട്ടേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന അയര്‍ലന്‍ഡ്, സ്യൂട്ടയിലെ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ജസ്റ്റിസ് ആന്‍ഡ് ഹോം അഫയേഴ്സ് കൗണ്‍സിലിന്റെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാര്‍ട്ടിന്‍ വിശദീകരിച്ചു. അംഗരാജ്യങ്ങളുമായും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും തുടര്‍ച്ചയായ ഏകോപനവും സ്ഥിതിഗതികള്‍ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി

Content Highlights: European Union home ministers will hold an emergency meeting on Tuesday to discuss the massive migration crisis in the Spanish enclave of Ceuta. Thousands of migrants from Morocco entered the North African enclave. Ireland convened the Justice and Home Affairs Council to review the situation.

 

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സ്യൂട്ടയിലെ കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധി ; യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാര്‍ അടിയന്തര യോഗം ചേരും

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