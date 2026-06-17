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എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ; ലോകകപ്പിൽ ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം മെസ്സി

മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ദൂരെ നിന്നുള്ള ഷോട്ടിലൂടെ വലകുലുക്കിയ മെസ്സി, രണ്ടാം പകുതിയിൽ പോസ്റ്റിന് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടിയത്.

Published

Jun 17, 2026 10:06 am |

Last Updated

Jun 17, 2026 10:06 am

കാൻസാസ് സിറ്റി | ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരനെന്ന മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം അർജന്റീനയുടെ ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സി. ലോകകപ്പിലെ തന്റെ ആദ്യ ഹാട്രിക് നേട്ടത്തോടെയാണ് മെസ്സി ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ പങ്കാളിയായത്. അൾജീരിയക്കെതിരെ നടന്ന അർജന്റീനയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിലായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ഈ റെക്കോർഡ് പ്രകടനം.

മത്സരത്തിന്റെ 76-ാം മിനിറ്റിലാണ് മെസ്സി തന്റെ ഹാട്രിക് തികച്ചത്. ഇതോടെ സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അർജന്റീനൻ ആരാധകർ ആവേശത്തിലായി. ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റുകളിൽ മെസ്സിയുടെ 16-ാം ഗോളായിരുന്നു ഇത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ദൂരെ നിന്നുള്ള ഷോട്ടിലൂടെ വലകുലുക്കിയ മെസ്സി, രണ്ടാം പകുതിയിൽ പോസ്റ്റിന് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടിയത്. തന്റെ ആറാമത് ലോകകപ്പാണ് മെസ്സി കളിക്കുന്നത്.

അടുത്ത ആഴ്ച 39 വയസ്സ് തികയുന്ന മെസ്സി, ഇന്റർ മയാമിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റ ചെറിയ ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്ക് കാരണം ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി അല്പം പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഐസ്‌ലൻഡിനെതിരെ നടന്ന പരിശീലന മത്സരത്തിൽ 20 മിനിറ്റ് കളിച്ച താരം പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഗോൾ നേടി പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്‌നസ്സ് വീണ്ടെടുത്തിരുന്നു.

അൾജീരിയക്കെതിരെയുള്ള മത്സരം മെസ്സിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിലെ 200-ാം മത്സരമായിരുന്നു. 2005 ൽ തന്റെ 18-ാം വയസ്സിലാണ് മെസ്സി അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. നിലവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരങ്ങളിൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും (228 മത്സരങ്ങൾ), കുവൈറ്റിന്റെ ബദർ അൽ മുതവയുമുണ്ട് (202 മത്സരങ്ങൾ). ബുധനാഴ്ച കോംഗോയ്‌ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തോടെ റൊണാൾഡോ 229 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും.

കാൻസാസ് സിറ്റിയിൽ അർജന്റീന ടീം എത്തിയത് മുതൽ വലിയ മെസ്സി തരംഗമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. മത്സരദിവസം മെസ്സിയുടെ 10-ാം നമ്പർ ജേഴ്‌സി ധരിച്ച പതിനായിരക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് എൻ എഫ് എൽ ടീമായ ചീഫ്സിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ഡൗൺടൗൺ പവർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടന്ന വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ മുൻ എൻ എഫ് എൽ ക്വാർട്ടർബാക്കും ഫോക്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററുമായ ജമീൽ വിൻസ്റ്റൺ അർജന്റീനൻ ജേഴ്‌സി ധരിപ്പിച്ച ഒരു യഥാർത്ഥ ആടിനെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചു. ഓരോ ലോകകപ്പ് ഗോളുകൾ നേടുമ്പോഴും മെസ്സിയാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരം (GOAT – Greatest Of All Time) എന്ന വാദത്തിന് അടിവരയിടുകയാണ്.

 

Content Highlights

Lionel Messi scored a stunning hat-trick against Algeria to equal Miroslav Klose’s record of 16 World Cup goals. Playing his 200th international match at the age of 38, the Argentine captain sent fans in Kansas City into a frenzy, cementing his status as the greatest of all time.

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എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ; ലോകകപ്പിൽ ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം മെസ്സി

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