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മുന്നിൽ മനുഷ്യർ തന്നെ; എ ഐ കോഡിങ് ടൂളുകളെ നയിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ അറിവ് അനിവാര്യമെന്ന് പഠനം
കോഡിങ് അറിയാം എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ക്ലോഡ് കോഡ് പോലുള്ള എ ഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിജയകരമായ കോഡിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെഷനുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ആൻത്രോപിക് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
ഹൈദരാബാദ് | ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കോഡിങ് യുഗത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് കോഡിങ് കഴിവുകളല്ല, മറിച്ച് അവർക്ക് അതത് മേഖലകളിലുള്ള അറിവാണെന്ന് (ഡൊമെയ്ൻ വൈദഗ്ധ്യം) പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എ ഐ കമ്പനിയായ ആൻത്രോപിക് നടത്തിയ പുതിയ സർവേയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. ഒരു ജീവനക്കാരന് തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ടോ, അത്രത്തോളം മികച്ച രീതിയിൽ എ ഐ ഏജന്റുകളെക്കൊണ്ട് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്.
മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ടി സി എസ് തുടങ്ങിയ വൻകിട കമ്പനികൾ മുതൽ ചെറുകിട സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വരെ തങ്ങളുടെ വിവിധ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കോഡിങ് ഏജന്റുകളെ വ്യാപകമായി വിന്യസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2025 അവസാനത്തോടെ ഗിറ്റ്ഹബ് പ്രൊജക്ടുകളിൽ കോഡിങ് ഏജന്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഇരട്ടിയിലധികമായി വർധിച്ചത് ഇതിന് തെളിവാണ്. ഏജന്റുകളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള കോഡിങ് വികസനം അത്രത്തോളം വേഗത്തിലാണ് മുന്നേറുന്നത്.
എന്നാൽ, കോഡിങ് അറിയാം എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ക്ലോഡ് കോഡ് പോലുള്ള എ ഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിജയകരമായ കോഡിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെഷനുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ആൻത്രോപിക് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. മോഡലുകളുമായി സംവദിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഡൊമെയ്ൻ വൈദഗ്ധ്യമാണ് ഇവിടെ പ്രധാന വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത്.
അതിനാൽ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മെഷീനുകൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായി നയിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കാനും സാധിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജർമാർക്കും ഡൊമെയ്ൻ വിദഗ്ധർക്കുമായിരിക്കും വിപണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുക. എ ഐ തങ്ങളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ സർവേ ഫലം.
Content Highlights
An Anthropic study reveals that domain expertise, not coding skills, gives humans an edge in the AI era. As coding agents rise on GitHub, product managers and domain experts who can guide AI tools like Claude Code will be in high demand, reassuring workers worried about AI replacement.