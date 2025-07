വാഷിംഗ്ടണ്‍ | ഇസ്‌റാഈല്‍ ആക്രമണം തുടരവെ ഗസയില്‍ വെടിനിര്‍ത്തലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ്. 60 ദിവസത്തെ വെടിനിര്‍ത്തലിന് ഇസ്‌റാഈല്‍ സമ്മതിച്ചതായി സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെയാണ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ഹമാസ് അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കരാര്‍ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഹമാസിന് നല്ലതെന്നും ട്രംപ് പോസ്റ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കി. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ സമയത്ത് എല്ലാവരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തും. ഗസയില്‍ ശാശ്വത സമാധാനം കൊണ്ടുവരും. അന്തിമ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഖത്വറും ഈജിപ്തും അവതരിപ്പിക്കും എന്നും ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിലുണ്ട്. .

US President Donald Trump posts on Truth Social, “My Representatives had a long and productive meeting with the Israelis today on Gaza. Israel has agreed to the necessary conditions to finalize the 60 Day CEASEFIRE, during which time we will work with all parties to end the War.… pic.twitter.com/suZXiLEc65

