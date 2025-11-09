Connect with us

Kerala

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്: മുൻ മന്ത്രി കെ രാജു സിപിഐ നോമിനി

സാമുദായിക സമവാക്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് കെ രാജുവിനെ സിപിഐ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.

Published

Nov 09, 2025 9:12 am |

Last Updated

Nov 09, 2025 9:12 am

തിരുവനന്തപുരം | തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗമായി മുൻ മന്ത്രി കെ രാജുവിനെ തീരുമാനിച്ച് സിപിഐ. സിപിഐ സംസസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗാമണ് കെ രാജു. സിപിഎം പ്രതിനിധി കെ ജയകുമാറിനെ ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സാമുദായിക സമവാക്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് കെ രാജുവിനെ സിപിഐ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.

വിളപ്പിൽ രാധാകൃഷ്ണനെയാണ് നേരത്തെ സിപിഐ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് രാധാകൃഷ്ണനെ മാറ്റുകയായരിന്നു. വിളപ്പിൽ രാധാകൃഷ്ണനും ജയകുമാറും ഒരേ സമുദായാംഗങ്ങളാണ്. ഒരേ സമുദായത്തിൽ പെട്ട രണ്ട് പേർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ.

കെ രാജുവിനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അം​ഗമായി തീരുമാനിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

പാകിസ്ഥാനിൽ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിക്കായി പുതിയ പദവി; ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെൻ്റിൽ

Kerala

വന്ദേ ഭാരതിൽ കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് ഗണഗീതം പാടിപ്പിച്ചത് അതീവ ഗൗരവകരം; അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

Kerala

അബു അരീക്കോടിന്‍റെ മരണം; കാരണം ലോൺ ആപ്പുകളുടെ ഭീഷണിയോ? അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പോലീസ്

National

സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കുളില്‍ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കടലാസിൽ വിളമ്പി; പ്രധാനമന്ത്രിയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Kerala

ജാതി അധിക്ഷേപം: കേരള സര്‍വകലാശാല സംസ്‌കൃത വിഭാഗം മേധാവിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

National

രാജ്യത്തെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളായ രണ്ട് ഗുണ്ടാത്തലവന്മാർ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ പിടിയിൽ

National

ഡല്‍ഹിയിലെ വായു നിലവാരം ഗുരുതര അവസ്ഥയില്‍; പല സ്ഥലങ്ങളിലും എക്യുഐ 400 ന് മുകളിലായി