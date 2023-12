രണ്ട് അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ട്രെയിനുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു

ലക്നോ | രണ്ട് അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ട്രെയിനുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇതിൽ ആറെണ്ണം വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളാണ്. പുതുക്കി പണിത അയോധ്യ ധാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉദ്ഘാടനവും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു.

ദർഭംഗ-ഡൽഹി അമൃത് ഭാരത്, അയോധ്യ-ആനന്ദ് വിഹാർ വന്ദേ ഭാരത് എന്നീ ട്രെയിനുകൾ അയോധ്യ ധാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ, മറ്റു ആറ് ട്രെയിനുകൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴിയാണ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്.

