അബൂദബി | യു എ ഇയില്‍ ഷഹീന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവം കുറഞ്ഞു. നാഷണല്‍ എമര്‍ജന്‍സി ക്രൈസിസ് ആന്‍ഡ് ഡിസാസ്സേഴ്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാന്‍ പ്രാദേശിക, ഫെഡറല്‍ അധികൃതര്‍ പൂര്‍ണ്ണ സജ്ജമാണെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

#NCEMA: We are pleased to inform you that the tropical cyclone Shaheen has faded, and affirm the readiness all local teams to mitigate its effects to ensure the safety of the community. pic.twitter.com/x4VUfbK9u4

— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) October 4, 2021