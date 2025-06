ടെസ്‌ല തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രദർശനവുമായി ചരിത്രം കുറിച്ചു. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വയംനിയന്ത്രിത വാഹന ഡെലിവറി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഡ്രൈവറില്ലാതെ ഒരു ടെസ്‌ല മോഡൽ Y, ഓസ്റ്റിനിലെ ഗിഗാഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് ദൂരെയുള്ള ഉപഭോക്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഹൈവേകളും കവലകളും ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളും നഗരത്തിലെ റോഡുകളും സ്വയം സഞ്ചരിച്ച് എത്തി.

മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ 30 മിനിറ്റ് യാത്ര

ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ആരുമില്ലാതെ മോഡൽ Y ഗിഗാഫാക്ടറി ഗാരേജിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ടെസ്‌ല പുറത്തുവിട്ടു. പിൻസീറ്റിൽ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയിൽ, വാഹനം റോഡുകളിലൂടെ അതിവിദഗ്ദ്ധമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതും, തിരിയുന്നതും, സ്റ്റോപ്പ് സൈനുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും, ചുവപ്പ് ലൈറ്റുകളിൽ നിൽക്കുന്നതും, യാതൊരു മനുഷ്യ ഇടപെടലുമില്ലാതെ തത്സമയ ട്രാഫിക് സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും കാണാം. യാത്രയുടെ അവസാനം, മോഡൽ Y ഉടമയുടെ കെട്ടിടത്തിന് താഴെ കൃത്യമായി പാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

