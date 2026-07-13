Connect with us

Kerala

നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം: ഡോ. എം കെ റാമിന് തിരിച്ചടി; മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി സുപ്രീംകോടതി

നിതിന്‍ രാജ് ക്ലാസ്മുറിയില്‍ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി

Published

Jul 13, 2026 12:57 pm |

Last Updated

Jul 13, 2026 12:57 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി| കണ്ണൂര്‍ അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തല്‍ കോളജിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണത്തില്‍ ആരോപണവിധേയനായ ഡോ. എം കെ റാമിന് തിരിച്ചടി. ഡോ. എം കെ റാമിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രംനാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരുള്‍പ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് ഡോ. റാമിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോട് അധ്യാപകന്‍ ഇങ്ങനെ ആണോ പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് ഡോ. റാമിന്റെ അഭിഭാഷകനോട് കോടതി ചോദിച്ചു. റാമിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ചു.

നിതിന്‍ രാജ് ക്ലാസ്മുറിയില്‍ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. സഹപാഠികളുടെ മുന്നില്‍വെച്ച് അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികാവസ്ഥയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.

അത്തരമൊരു പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ അധ്യാപകന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാന്‍ കഴിയില്ല. മനുഷ്യത്വരഹിതം എന്ന വാക്ക് മാത്രമാണ് മനസ്സില്‍ വരുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകര്‍ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഡോ. റാം മൂന്ന് മാസമായി ഒളിവിലാണെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അധ്യാപകന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം.

Content Highlights:
The Supreme Court rejected the anticipatory bail plea of Dr M K Ram, accused in the death of dental college student Nithin Raj. The court criticized the teacher’s inhumane behavior toward the student. The state government informed the court that the accused doctor has been missing for three months.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Business

TODAY'S GOLD RATE| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില താഴോട്ട്; ഒറ്റയടിയ്ക്ക് 1040 രൂപ കുറഞ്ഞു

National

പൗരത്വ നിര്‍ണ്ണയം യുക്തിസഹമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെയാവണം; 27 പേരെ വിദേശികളായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി സുപ്രീം കോടതി

Kerala

നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം: ഡോ. എം കെ റാമിന് തിരിച്ചടി; മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി സുപ്രീംകോടതി

Kerala

ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി നറുക്കെടുപ്പ്: തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരെ ഒഴിവാക്കും

Kerala

കാപ്പാ കേസ് പ്രതിയായ ബി ജെ പി കൗണ്‍സിലര്‍ക്ക് ജയിലില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്നു

Kerala

ശബരിമല തന്ത്രിസ്ഥാനം താഴ്മണ്‍ കുടുംബത്തില്‍നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ആവര്‍ത്തിച്ചു കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്‍

Kerala

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അശ്ലീല ദൃശ്യം; യൂട്യൂബര്‍ തൊപ്പിയുടെ ചാനല്‍ പൂട്ടി