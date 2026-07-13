Connect with us

Kerala

വിദേശത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു തിരിച്ചെത്തിയ ആളുടെ കുടുംബം കൂട്ട ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ചു; അച്ഛനും മകളും മരിച്ചു

കുന്നംകുളം പഴഞ്ഞിയില്‍ ഗൃഹനാഥന്‍ സിബി, മകള്‍ അലീന(19) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്

Published

Jul 13, 2026 8:21 am |

Last Updated

Jul 13, 2026 8:21 am

തൃശൂര്‍ | വിദേശത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു തിരിച്ചെത്തിയ കുടുംബനാഥന്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂട്ട ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ചു. രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു രണ്ട് പേരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കുന്നംകുളം പഴഞ്ഞിയിലാണ് സംഭവം. ഗൃഹനാഥന്‍ സിബി, മകള്‍ അലീന(19) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.പ്രവാസിയായ സിബി ഇന്നലെ നാട്ടിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു കൂട്ട ആത്മഹത്യാശ്രമം. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് സിബി നാട്ടിലെത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. മറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സിബിയുടെ മകനാണ് ആത്മഹത്യാവിവരം പോലീസില്‍ അറിയിച്ചത്.

(ജീവിതത്തിലെ വിഷമസന്ധികള്‍ക്ക് ആത്മഹത്യ പരിഹാരമല്ല. സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ അതിജീവിക്കാന്‍ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. ഫോണ്‍: 1056)

 

Content Highlights:
A returned expatriate who recently lost his job and his daughter died in a family suicide attempt in Kunnamkulam Pazhanji Thrissur. Two other family members are hospitalized in critical condition. Police are investigating whether financial distress driven by the job loss caused the tragedy.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വിദേശത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു തിരിച്ചെത്തിയ ആളുടെ കുടുംബം കൂട്ട ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ചു; അച്ഛനും മകളും മരിച്ചു

National

കേരളത്തില്‍ എല്‍ ഡി എഫ് സര്‍ക്കാറിന്റെ കനത്ത പരാജയ കാരണം ഇടതുപക്ഷ നയം കൈവിട്ടത്: കേന്ദ്ര നേതൃത്വം

Kerala

നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാ വിധി ഇന്ന്

International

അമേരിക്ക ഇറാനില്‍ അക്രമം കടുപ്പിച്ചു; 140 ഇടങ്ങളില്‍ മിസൈല്‍ വര്‍ഷിച്ചു

Kerala

ബസുകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥി കണ്‍സെഷന്‍; പ്രായപരിധി 27 വയസ്സാക്കി ഉയര്‍ത്തി

From the print

പുതിയ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്‍; പ്രാഥമിക ചര്‍ച്ച തുടങ്ങാന്‍ ദീപാദാസ് മുന്‍ഷിക്ക് നിര്‍ദേശം

Qatar

ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽഥാനി; ആധുനിക ഖത്വറിന്റെ രാജശിൽപ്പി