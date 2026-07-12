Kerala
കള്ളാടി ദുരന്തം: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് നിര്മാണ കമ്പനി ആറ് ലക്ഷം വീതം നല്കും
സ്കൂള് അടക്കം അവശ്യ സര്വീസുകള്ക്കുള്ള വാഹന ഗതാഗതം മീനാക്ഷി പാലത്തിലൂടെ അനുവദിക്കും.
കല്പ്പറ്റ | വയനാട് കള്ളാടിയില് ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലില് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള്ക്കും പരിക്കേറ്റവര്ക്കും നിര്മ്മാണ കമ്പനിയായ ദിലീപ് ബില്ഡ്കോണ് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്. ദുരന്തത്തില് മരണപ്പെട്ട 7 പേരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് 6 ലക്ഷം രൂപ വീതവും കരാര് തൊഴിലാളിയായ അല്മോന്റെ കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപയും അടിയന്തര സഹായമായി കമ്പനി നല്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.ദുരന്തത്തില് പരുക്കേറ്റ ഒന്പത് പേരില് ആറ് പേര്ക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തര സഹായം നല്കും. നിലവില് തീവ്രപരിചരണത്തില് ഗുരുതരാവസ്ഥയില് കഴിയുന്ന മറ്റു മൂന്ന് പേര്ക്ക് രണ്ടര ലക്ഷത്തില് കൂടുതല് തുക നല്കാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മണ്ണിടിച്ചിലില് അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണ് മാറ്റാന് കമ്പനിക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂള് അടക്കം അവശ്യ സര്വീസുകള്ക്കുള്ള വാഹന ഗതാഗതം മീനാക്ഷി പാലത്തിലൂടെ അനുവദിക്കും. പാലത്തിന്റെ ബലക്ഷയം പരിശോധിക്കാന് പിഡബ്ല്യുഡിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു
അതേ സമയം കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചില് അപകടത്തില്പ്പെട്ട ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കൂടി ഇന്ന് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. മീനാക്ഷി പുഴയില് നിന്നായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കമ്പനി മാനേജരായിരുന്ന ഹിമാചല്പ്രദേശ് സ്വദേശി വിക്രം റാണയുടെ മൃതദേഹമാണിതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതോടെ അപകടത്തില്പ്പെട്ട എട്ട് പേരും മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
Content Highlights: Construction company Dileep Buildcon will give six lakh rupees each to the families of seven victims of the Kalladi landslide. Minister T Siddique confirmed that injured individuals will also receive financial assistance. The death toll reached eight after manager Vikram Rana’s body was recovered.