Kerala
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനില് മലയാളി വിദ്യാര്ഥിനി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം; ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന് കേസെടുത്തു
കേരള ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖറിനോട് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു
ന്യൂഡല്ഹി | ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനില് മലയാളി മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥിനി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില് ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. കേരള ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖറിനോട് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഭവത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നിര്ദേശം.ജൂലൈ മൂന്നിനായിരുന്നു ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനില് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനിയായ മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ത്ഥിനി സാവരിയ ബസന്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സഹപാഠിയായ സദറുല് അനം ആണ് പ്രതി.
പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടില് തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതര പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല സാവരിയയുടെ ഹരിപ്പാട്ടെ വീട്ടിലെത്തി ബന്ധുക്കളെ കണ്ടിരുന്നു.
Content Highlights: The National Commission for Women registered a self-motivated case regarding the death of Malayali medical student Savariya Basanth in Uzbekistan. The commission directed Kerala DGP Rawada Chandrasekhar to submit a detailed report within seven days. The Alappuzha native student was killed on July 3.