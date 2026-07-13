Connect with us

Kerala

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അശ്ലീല ദൃശ്യം; യൂട്യൂബര്‍ തൊപ്പിയുടെ ചാനല്‍ പൂട്ടി

പോലീസ് സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഐ ടി നിയമപ്രകാരമാണ് നടപടി

Published

Jul 13, 2026 10:33 am |

Last Updated

Jul 13, 2026 10:33 am

കൊച്ചി | സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസില്‍ യൂട്യൂബര്‍ തൊപ്പി എന്ന നിഹാദിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനല്‍ പൂട്ടി. പോലീസ് സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഐ ടി നിയമപ്രകാരമാണ് നടപടി. സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്‌നവീഡിയോ ആണ് തൊപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് എഫ് ഐ ആറില്‍ പറയുന്നത്.

നേരത്തെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് തൊപ്പിക്കെതിരെ എറണാകുളം റൂറല്‍ സൈബര്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. തൊപ്പി ഗ്യാങ്ങിലെ മമ്മു, ഷമീര്‍ എന്നിവര്‍ തൊപ്പിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്‍ക്കു മറുപടിയായുള്ള വീഡിയോയിലാണ് തൊപ്പി നഗ്‌നദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണിച്ചത്. സുഹൃത്തുക്കള്‍ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന ആരോപണവും തൊപ്പി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം, അശ്ലീല പ്രചാരണം, പോക്സോ, ലൈംഗിക ചൂഷണം തുടങ്ങിയ പരാതികളില്‍ തൊപ്പിക്കെതിരെ പോലീസ് നേരത്തെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഡി ജി പി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖറായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. സംസ്ഥാന സൈബര്‍ ഓപ്പറേഷന്‍സ് സൂപ്രണ്ട് അങ്കിത് അശോകനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. നിഹാദിനെതിരായ പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

 

Content Highlights:
The YouTube channel of controversial YouTuber Thoppi, also known as Nihad, has been blocked under the IT Act. The action follows a report filed by the cyber police regarding the circulation of obscene videos involving his friends. High-level investigations into the matter are ongoing.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അശ്ലീല ദൃശ്യം; യൂട്യൂബര്‍ തൊപ്പിയുടെ ചാനല്‍ പൂട്ടി

International

ബാങ്കോക്കില്‍ പബ്ബില്‍ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ 27 പേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

വിദേശത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു തിരിച്ചെത്തിയ ആളുടെ കുടുംബം കൂട്ട ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ചു; അച്ഛനും മകളും മരിച്ചു

National

കേരളത്തില്‍ എല്‍ ഡി എഫ് സര്‍ക്കാറിന്റെ കനത്ത പരാജയ കാരണം ഇടതുപക്ഷ നയം കൈവിട്ടത്: കേന്ദ്ര നേതൃത്വം

Kerala

നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാ വിധി ഇന്ന്

International

അമേരിക്ക ഇറാനില്‍ അക്രമം കടുപ്പിച്ചു; 140 ഇടങ്ങളില്‍ മിസൈല്‍ വര്‍ഷിച്ചു

Kerala

ബസുകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥി കണ്‍സെഷന്‍; പ്രായപരിധി 27 വയസ്സാക്കി ഉയര്‍ത്തി