കാർ വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? സ്കോഡ കാറുകൾക്ക് വൻ വിലക്കിഴിവ്; മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം
കൊഡിയാക്, സ്ലാവിയ, കുഷാക്ക്, കൈലാക് മോഡലുകൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ
കൊഡിയാക്ക്
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ സ്കോഡ ഓട്ടോ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ മോഡലുകൾക്ക് മെയ് മാസത്തിൽ വൻ വിലക്കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പഴയ സ്റ്റോക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൊഡിയാക്, കുഷാക്ക്, സ്ലാവിയ, കൈലാക് എന്നീ മോഡലുകൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് കമ്പനി നൽകുന്നത്. കസ്റ്റമേഴ്സിന് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്, എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫറുകൾ, ലോയൽറ്റി ബെനഫിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴിയാണ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുക. പുതിയ മോഡൽ ഇയർ വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പഴയ ഇൻവെന്ററിക്കാണ് കമ്പനി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.
കൊഡിയാക്കിന് മൂന്നര ലക്ഷം കിഴിവ്
സ്കോഡയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ് യു വി മോഡലായ കൊഡിയാക്കിനാണ് ഈ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്. പഴയ എം വൈ 25, എം വൈ 26 വി വൈ 25 സ്റ്റോക്കുകളിലെ സ്പോർട്ലൈൻ, സെലക്ഷൻ എൽ ആൻഡ് കെ ട്രിമ്മുകൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും, ഒരു ലക്ഷം രൂപ കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യവും, അമ്പതിനായിരം രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും ഉൾപ്പെടെ ആകെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ നേട്ടമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക. അതേസമയം പുതിയ എം വൈ 26 മോഡലുകൾക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്.
കുഷാക്കിന് കിഴിവ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ
കുഷാക്ക് മോഡലുകൾക്കും ഈ മെയ് മാസത്തിൽ വൻ വിലക്കിഴിവാണ് കമ്പനി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുഷാക്കിന്റെ പ്രീ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് മോഡലുകളായ ഒനിക്സ്, സിഗ്നേച്ചർ, സ്പോർട്ലൈൻ, പ്രെസ്റ്റിജ്, മോണ്ടെ കാർലോ ട്രിമ്മുകൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് നേരിട്ട് ലഭിക്കും. ഇതിന് പുറമെ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോയൽറ്റി ബോണസും, അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് പിന്തുണയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം ഇതിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാം.
എന്നാൽ പുതിയ എം വൈ 26 കുഷാക്ക് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പുകൾക്ക് ഓഫറുകൾ പരിമിതമാണ്. ഇതിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ, സ്പോർട്ലൈൻ വേരിയന്റുകൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ലോയൽറ്റി സ്കീമുകൾ വഴി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെയും, ഉയർന്ന പതിപ്പുകളായ പ്രെസ്റ്റിജ്, മോണ്ടെ കാർലോ ട്രിമ്മുകൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെയുമാണ് ആകെ ആനുകൂല്യം.
സ്ലാവിയക്ക് 1.4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം
മിഡ്സൈസ് സെഡാൻ വിഭാഗത്തിലെ ജനപ്രിയ മോഡലായ സ്കോഡ സ്ലാവിയ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും മികച്ച ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാണ്. സ്ലാവിയയുടെ പഴയ സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് മൊത്തം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുന്നത്. ഇതിൽ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ പഴയ സ്റ്റോക്കിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും, അമ്പതിനായിരം രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും, ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യവും ഉൾപ്പെടെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം.
സ്ലാവിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് പഴയ സ്റ്റോക്കിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും, അമ്പതിനായിരം രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും, അമ്പതിനായിരം രൂപ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണസും സഹിതം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട്. സ്ലാവിയയുടെ പുതിയ എം വൈ 26 പതിപ്പുകൾക്ക് വേരിയന്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അറുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ മാത്രമാണ് പരമാവധി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.
കൈലാക്കിന് 75,000 രൂപ കിഴിവ്
സ്കോഡയുടെ കോംപാക്ട് എസ് യു വി ആയ കൈലാക് മോഡലിനും മെയ് മാസത്തിൽ കമ്പനി ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. കൈലാക് പഴയ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാല എം വൈ 26 സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും, പതിനായിരം രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും, പതിനയ്യായിരം രൂപ കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യവും ഉൾപ്പെടെ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് പരമാവധി ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്.
കൈലാകിന്റെ പുതിയ എം വൈ 26 സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ചേർത്ത് അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെയും ലാഭിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. പഴയ ഇൻവെന്ററികൾ വേഗത്തിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് സ്കോഡ ഇത്തരമൊരു വൻ വിലക്കിഴിവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Content Highlights:
Skoda Auto India has announced massive discount benefits of up to Rs 3.50 lakh across select models for May 2026. The maximum benefits are applicable on the flagship Kodiaq SUV and older stocks of the Kushaq, Slavia, and Kylaq models. Customers can avail of cash discounts, exchange bonuses, and corporate offers this month.