പൂച്ചയെ രക്ഷിച്ച സംഘത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദിന്റെ ഉപഹാരം

ദുബൈ | ബാൽക്കണിയിൽ കുടുങ്ങിയ ഗൾഭിണി പൂച്ചയെ രക്ഷിച്ച രണ്ട് മലയാളികളടക്കം നാല് പേർക്ക് യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ സമ്മാനം. ആർ ടി എ ബസ് ഡ്രൈവറായ കോതമംഗലം സ്വദേശി നസീർ മുഹമ്മദ്, പൂച്ചയെ രക്ഷിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ പകർത്തിയ കോഴിക്കോട് വടകര സ്വദേശിയും അടുത്തുള്ള ഗ്രോസറി ഉടമയുമായ അബ്ദുൽ റാശിദ് (റാശിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ്), മൊറോക്കോ സ്വദേശി അശ്റഫ്, പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശി ആതിഫ് മഹ്്മൂദ് എന്നിവർക്കാണ് അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.

പത്ത് ലക്ഷം രൂപ (50,000 ദിർഹം) വീതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഭരണാധികാരിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരിട്ട് സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു സമ്മാനം ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ടെന്ന് നസീർ മുഹമ്മദ്, അബ്ദുൽ റാശിദ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

Proud and happy to see such acts of kindness in our beautiful city.

Whoever identifies these unsung heroes, please help us thank them. pic.twitter.com/SvSBmM7Oxe

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 24, 2021