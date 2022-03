പാക് സെെനിക താവളത്തിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര; നാശനഷ്ടങ്ങളില്ല

ഇസ്‌ലാമാബാദ് | പാക് സൈന്യത്തിന്റെ സിയാല്‍ കോട്ട് സൈനിക താവളത്തില്‍ സ്ഫോടനമുണ്ടായി. നിലവില്‍ ഇതുമൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം കിലോമീറ്ററുകള്‍ അകലെ കേട്ടതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

സിയാല്‍കോട്ടിലെ സൈനിക താവളത്തില്‍ നിരവധി സ്ഫോടനങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ ദിനപത്രമായ ഡെയ്ലി മിലാപ്പിന്റെ എഡിറ്റര്‍ ഋഷി സൂരി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ആയുധങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിതെന്ന് പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീജ്വാലകള്‍ എല്ലായിടത്തും കാണാം. സംഭവത്തിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

Something is Happening in #Sialkot

Cant #Sialkot pic.twitter.com/UsZ97NhW7M

— MariA RazAa (@RazaaMaria) March 20, 2022