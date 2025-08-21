Kerala
പാലക്കാട് വ്യാസ വിദ്യാപീഠം സ്കൂളിലെ സ്ഫോടനം: റിപ്പോര്ട്ട് നല്കാന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു; കര്ശന നടപടിയുണ്ടാകും: മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
കുറ്റക്കാര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി
പാലക്കാട് | പാലക്കാട് വ്യാസ വിദ്യാപീഠം സ്കൂളിന്റെ സമീപത്തുനിന്നും സ്ഫോടക വസ്തുക്കള് കണ്ടെത്തിയതിലും ഇതിലൊന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിദ്യാര്ഥിക്ക് പരുക്കേറ്റതുമായ സംഭവത്തില് കുറ്റക്കാര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി. സംഭവം സര്ക്കാര് വളരെ ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നതെന്നും അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കാന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ഇന്നലെ വൈകീട്ടാണ് പാലക്കാട് വ്യാസാ വിദ്യാപഠം പ്രൈമറി സിബിഎസ്ഇ സ്കുളിന് സമീപത്തുനിന്നും സ്ഫോടക വസ്തുക്കള് കണ്ടെടുത്തത്.ആര്എസ്എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്കൂളാണിത്. പത്തുവയസുകാരനാണ് സംഭവം ആദ്യം കണ്ടത്. പന്താണെന്ന് കരുതി തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. കുട്ടിയ്ക്കും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീക്കും പരുക്കേറ്റു.
സംഭവത്തില് പാലക്കാട് ടൗണ് നോര്ത്ത് പൊലീസ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സ്റ്റാന്സസ് ആക്ട്, ജുവനൈല് ജസ്റ്റിസ് ആക്ട്, എന്നിവ പ്രകാരം കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.