ആള്‍ക്കൂട്ടമുണ്ടാവുന്ന പരിപാടിയില്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം: എസ് എസ് എഫ്

ഇത്തരം സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുക്കാത്ത ഏതൊരു പരിപാടിക്കും ഭരണസംവിധാനങ്ങള്‍ അനുമതി നല്‍കരുത്

Published

Sep 29, 2025 7:05 pm |

Last Updated

Sep 29, 2025 7:05 pm

കോഴിക്കോട് | തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കരൂരില്‍ ഉണ്ടായതുപോലുള്ള ദുരന്തങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതു തടയാന്‍ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ കൃത്യമായ സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ തയ്യാറാവണമെന്ന് എസ് എസ് എഫ് ഒക്ടോബര്‍ 10,11,12 തിയ്യതികളില്‍ കോട്ടക്കലില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫ്‌സമ്മിറ്റിന്റെ പ്രചരണ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘വിജിലന്‍ഷ്യ:’ കാമ്പസ് നേതൃ സംഗമം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇത്തരം സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുക്കാത്ത ഏതൊരു പരിപാടിക്കും ഭരണസംവിധാനങ്ങള്‍ അനുമതി നല്‍കരുത്. ആവശ്യമായ നിയമപരിഷ്‌കാരങ്ങളും നടപ്പിലാക്കണം.പാവപ്പെട്ടവരും അതിസാധാരണക്കാരുമായ ജനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി തെരുവിലിറക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ജീവനും സംരക്ഷണം നല്‍കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അതിന് കഴിയില്ലെങ്കില്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വേഷംകെട്ടാതിരിക്കലാണ് നല്ലത്. അപകടത്തില്‍ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ദുഃഖത്തില്‍ പങ്കുചേരുന്നു.

അപകടം വരുമ്പോള്‍ മാത്രം ഉണരേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങള്‍. രാജ്യത്ത് ഇത്തരം അപകടങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ ജനപ്രതിനിധികളും നിയമപാലകരും പൊതുജനങ്ങളും ഒരുപോലെ ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പതിനായിരക്കണക്കിന് പേര്‍ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്നിടത്ത് സംഘാടകര്‍ക്കും നിയമസംവിധാനങ്ങള്‍ക്കുമൊപ്പം പരിപാടിയില്‍ സംബന്ധിക്കുന്നവരും ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതലുകളെടുക്കണം. പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കാത്തതിനാലും അടിയന്തിരമായി ഹോസ്പിറ്റലുകളില്‍ എത്തിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനാലുമാണ് മരണസംഖ്യ ഉയര്‍ന്നത്.

പ്രൊഫ്‌സമ്മിറ്റിന്റെ പ്രചരണ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘വിജിലന്‍ഷ്യ:’ കാമ്പസ് നേതൃ സംഗമം ഐ പി എഫ് സെന്‍ട്രല്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. നൂറുദ്ധീന്‍ റാസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഡോ. അബൂബക്കര്‍ പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നടത്തി. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അബ്ദുള്ള ബുഹാരി, ആഷിക് അഹമദ് അഹ്‌സനി, അബ്ദുല്‍ ഹഫീള് അഹ്‌സനി, മൂസ നവാസ്, ഷബീര്‍ നൂറാനി വിവിധ സെഷനുകളില്‍ സംബന്ധിച്ചു.

 

