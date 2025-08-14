Connect with us

Uae

സാലിക്കിന് മികച്ച വരുമാനം; ടോൾ ഇതര വരുമാനം 87 ലക്ഷം ദിർഹം

പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ വരുമാനം വർധിപ്പിച്ചു

Published

Aug 14, 2025 1:40 pm |

Last Updated

Aug 14, 2025 1:40 pm
ദുബൈ| ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ സാലിക്കിന്റെ ടോൾ ഇതര വരുമാനം 87 ലക്ഷം ദിർഹത്തിലെത്തി. പ്രധാനമായും ഇമാർ മാൾസ്, പാർക്കോണിക് എന്നിവയുമായുള്ള പാർക്കിംഗ് പേയ്മെന്റ്പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ ഒന്നിന് ഇമാർ മാളുകളുമായി സഹകരിച്ച് സാലിക് തടസ്സരഹിത പാർക്കിംഗ് പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ദുബൈ മാളിലാണ് ഇത് ആദ്യം നടപ്പാക്കിയത്. 56 ലക്ഷം ദിർഹമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിച്ചത്.
യു എ ഇയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ പാർക്കിംഗ് ഓപറേറ്റർമാരിൽ ഒന്നായ പാർക്കോണിക്കുമായുള്ള സഹകരണം, രാജ്യത്തുടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സാലിക് അക്കൗണ്ടുകൾ സംയോജിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു. അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള ഈ കരാർ പ്രകാരം, 154 സൈറ്റുകളിൽ 73 എണ്ണത്തിലും ഫെബ്രുവരി പകുതി മുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കി. ദുബൈക്ക് പുറത്തുള്ള സാലിക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ സേവന വിപുലീകരണവും ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലുണ്ട്.
ഇനോക്കുമായി ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചതനുസരിച്ച്, ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താവിന്റെ സാലിക് ബാലൻസിൽ നിന്ന് ഇടപാടുകൾ കുറക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നടപ്പാക്കി. ഇന്ധനത്തിനും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള സ്മാർട്ട് പേയ്മെന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സാലിക്കും ഇനോക്കും പദ്ധതിയിടുന്നു. കൂടാതെ, ലിവ മോട്ടോർ ഇൻഷ്വറൻസുമായി സഹകരിച്ച് ഇൻഷ്വറൻസ് പുതുക്കൽ എളുപ്പമാക്കി. ഈ പങ്കാളിത്തങ്ങളെല്ലാം സാലിക്കിന്റെ വളർച്ചക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകിയതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സ്കൂളിൽ വൈകിവന്നതിന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർഥിയെ ഒറ്റക്ക് മുറിയിലിട്ടെന്ന് പരാതി

Kerala

വീണ്ടും കൊലവിളിയുമായി ചെന്താമര

National

കിഷ്ത്വാറിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം; നിരവധിപേർ മരിച്ചെന്ന് സൂചന

Kerala

സംഘ്പരിവാർ അനുകൂല പ്രസ്താവന: മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനിക്കെതിരെ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

Kuwait

വ്യാജ മദ്യനിർമ്മാണം; രണ്ട് പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്

Kerala

അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദനക്കേസ്: എഡിജിപി എം ആര്‍ അജിത് കുമാറിന് തിരിച്ചടി; വിജിലന്‍സിന്റെ ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് കോടതി തള്ളി

Uae

സാലിക്കിന് മികച്ച വരുമാനം; ടോൾ ഇതര വരുമാനം 87 ലക്ഷം ദിർഹം