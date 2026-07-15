Kerala
സഫര് ഒന്ന് നാളെ (വ്യാഴം)
സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാഅത് ഖാസിമാരായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര് മുസ്ലിയാര്, സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുല്ഖലീല് അല് ബുഖാരി എന്നിവര് അറിയിച്ചു.
കോഴിക്കോട് | മുഹര്റം 29 ആയ ഇന്ന് (ബുധന്) സ്വഫര് മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി വിശ്വസനീയ വിവരം ലഭിച്ചതിനാല് നാളെ വ്യാഴം (2026 ജൂലൈ 16) സ്വഫര് ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാഅത് ഖാസിമാരായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര് മുസ്ലിയാര്, സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുല്ഖലീല് അല് ബുഖാരി എന്നിവര് അറിയിച്ചു.
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The Safar crescent moon was sighted in Kozhikode on Wednesday, July 15, 2026. Joint Qazis Kanthapuram A P Aboobacker Musliyar and Sayyid Ibraheemul Khaleel Al Bukhari confirmed the sighting. Consequently, Thursday, July 16, will mark the beginning of the month of Safar.
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