Kerala
ശബരിമല: കവര്ന്ന സ്വര്ണം കണ്ടെത്താന് ഇനിയും; പോറ്റിയെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങും
കട്ടിളപാളിയിലെ സ്വര്ണം മോഷ്ടിച്ച കേസില് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് നാളെ രേഖപ്പെടുത്തും
പത്തനംതിട്ട | ശബരിമലയില് നിന്ന് കവര്ച്ച ചെയ്ത സ്വര്ണം ഇനിയും കണ്ടെത്താന് ബാക്കിയുണ്ടെന്നതിനാല് പോറ്റിയെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങാനൊരുങ്ങി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. കട്ടിളപാളിയിലെ സ്വര്ണം മോഷ്ടിച്ച കേസില് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് നാളെ രേഖപ്പെടുത്തും.
ശബരിമല ദ്വാരപാലശില്പ്പങ്ങളുടെ പാളി കടത്തിയ കേസില് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നാളെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കുന്ന പോറ്റിയെ കസ്റ്റഡിയില് ആവശ്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അപേക്ഷ നല്കും.
സ്വര്ണ കവര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയ നിഴലിലുള്ള കല്പേഷ്, വാസുദേവന്, ഗോവര്ധന്, സ്മാര്ട് ക്രിയേഷന് സി ഇ ഓ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി എന്നിവരെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു. പോറ്റിയെ കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങുമ്പോള് ഇവരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാന് വിളിപ്പിക്കും.