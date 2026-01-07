Connect with us

Kerala

എറണാകുളത്ത് വാഹനാപകടം; ശബരിമല തീര്‍ഥാടകന്‍ മരിച്ചു

തീര്‍ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു

Published

Jan 07, 2026 9:34 am |

Last Updated

Jan 07, 2026 9:34 am

എറണാകുളം| എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ- പെരുമ്പാവൂര്‍ എംസി റോഡില്‍ വാഹനാപകടം. അപകടത്തില്‍ ശബരിമല തീര്‍ഥാടകന്‍ മരിച്ചു.രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. തീര്‍ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

അന്യ സംസ്ഥാന തീര്‍ഥാടകരാണ് അപകടത്തില്‍പെട്ടത്. ഇവര്‍ ശബരിമല ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

 

