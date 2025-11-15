Kerala
സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കിയില്ല; തൃക്കണ്ണാപുരത്ത് ആര് എസ് എസ് പ്രവര്ത്തകന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു
തിരുമല സ്വദേശി ആനന്ദ് തമ്പിയാണ് മരിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം | സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കാത്തതില് മനംനൊന്ത് ആത്മഹത്യ. തിരുവനന്തപുരത്താണ് സംഭവം. ബി ജെ പി-ആര് എസ് എസ് പ്രവര്ത്തകന് തിരുമല സ്വദേശി ആനന്ദ് തമ്പിയാണ് മരിച്ചത്.
തൃക്കണ്ണാപുരത്ത് സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കാത്തതാണ് ആനന്ദിനെ ജീവനൊടുക്കാന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. വാര്ഡിലെ സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയില് തര്ക്കം നിലനിന്നിരുന്നു.
മണ്ണ് മാഫിയക്കാരനെയാണ് സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കിയതെന്നാണ് ആരോപണം.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056).
