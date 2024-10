ധാക്ക | ബംഗ്ലാദേശില്‍ വീണ്ടും കലാപം. പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദ്ദീന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭം. അധികാരത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി രാജ്യം വിട്ടിട്ടും ഹസീനക്ക് ഓശാന പാടുന്ന കൂട്ടാളിയായ പ്രസിഡന്റ് രാജിവെക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ആവശ്യം. പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഇന്നലെ രാത്രി മുതല്‍ സമരക്കാര്‍ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

പ്രതിഷേധക്കാരെ സൈന്യം ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് സമരക്കാര്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് കൊട്ടാരം ഉപരോധിക്കുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും സമരക്കാര്‍ തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയ പ്രക്ഷോഭം ഇപ്പോഴും ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്.

#WATCH | Dhaka: Protesters in Bangladesh sieged Banga Bhaban, the presidential palace, demanding the resignation of President Mohammed Shahabuddin, late last night

The army blocked them with the barricade after the protesters took a stand outside Banga Bhaban and started… pic.twitter.com/kqGb7ppcsN

— ANI (@ANI) October 23, 2024