Connect with us

Ongoing News

പട്ടയഭൂമിയില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂപതിവ് ചട്ട ഭേദഗതിക്ക് അംഗീകാരം

95 ശതമാനം ആളുകള്‍ക്കും ക്രമവത്കരിക്കാന്‍ അപേക്ഷ വേണ്ട. വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി

Published

Sep 19, 2025 4:01 pm |

Last Updated

Sep 19, 2025 4:01 pm

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂപതിവ് ചട്ട ഭേദഗതിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം. ചട്ട പ്രകാരം 95 ശതമാനം ആളുകള്‍ക്കും ക്രമവത്കരിക്കാന്‍ അപേക്ഷ വേണ്ട. പട്ടയഭൂമിയില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാകും.

വ്യവസ്ഥാ ലംഘനം നടത്തിയവര്‍ മാത്രമേ അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടതുള്ളൂ. ക്രമവത്കരിക്കുന്ന ഭൂമി കൈയേറിയതാകരുതെന്ന വ്യവസ്ഥയും ചട്ടത്തിലുണ്ട്.

ഭൂപതിവ് ചട്ടം സംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജന്‍ അറിയിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശനത്തിലെ പ്രതിസന്ധിയില്‍ ഇടപെടണം; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് കെ വി തോമസ്

Kerala

സുരേഷ് ഗോപി അപമാനിച്ച വയോധികക്ക് 10,000 രൂപ തിരിച്ചുനല്‍കി കരുവന്നൂര്‍ ബേങ്ക്

Education Notification

അക്കാദമിക്ക് കോണ്‍ഫറന്‍സ്; പ്രബന്ധങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ചു

Kerala

വികസന സദസ്സ്: മലപ്പുറത്ത് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുസ്‌ലിം ലീഗ്

Ongoing News

പട്ടയഭൂമിയില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂപതിവ് ചട്ട ഭേദഗതിക്ക് അംഗീകാരം

Kerala

അയ്യപ്പ സംഗമം: യാത്രാച്ചെലവിന് ക്ഷേത്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്; ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ഉത്തരവ് സ്‌റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി

Kerala

കെ ജെ ഷൈനിനെതിരായ സൈബര്‍ ആക്രമണം; കേസെടുത്ത് പോലീസ്