വീണ്ടും പരുക്ക്; മത്സരത്തിനിടെ കളംവിട്ട് നെയ്മര്‍

സഊദി | നെയ്മറിന് വീണ്ടും പരുക്ക്. ഒരു വര്‍ഷം നീണ്ട എസിഎല്‍ ഇഞ്ച്വറിമാറി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് എഎഫ്‌സി ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി താരം എത്തിയത്. എസ്റ്റെഗ്ലാല്‍ എഫ്സിക്കെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് താരത്തിന് പരുക്കേറ്റത്.

ഇന്നലെ 58ാം മിനിറ്റില്‍ അല്‍ ഹിലാല്‍ എഫ്‌സിയുടെ സബ്ബായി എത്തിയ നെയ്മര്‍ 87ാം മിനിറ്റില്‍ പരുക്കേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്ന് കളം വിടുകയായിരുന്നു. അതേസമയം നവംബര്‍ 25ന് നടക്കുന്ന അല്‍ ഹിലാലിന്റെ അടുത്ത ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് മത്സരത്തിന് മുമ്പ് നെയ്മര്‍ തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് ക്ലബ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഹാം സ്ട്രിങ് ഇഞ്ചുറിയാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങള്‍. ഒരു മാസമെങ്കിലും താരത്തിന് വിശ്രമം വേണ്ടിവരുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ മത്സരശേഷം പരുക്ക് നിസ്സാരമാണെന്ന് നെയ്മര്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം വഴി അറിയിച്ചു. ഏറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നതിനാലുള്ള പ്രശ്‌നമാണിതെന്നും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെന്നും താരം പറഞ്ഞു. മിട്രോവിച്ചിന്റെ ഹാട്രിക്കിലൂടെ അല്‍ ഹിലാല്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും നെയ്മറിന് വീണ്ടും പരുക്കേറ്റത് ആരാധകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

🚨🇧🇷 Neymar Jr will be assessed by Al Hilal staff after suffering hamstring issue during tonight’s game.

Get well soon! 🤞🏻 pic.twitter.com/7y04ckkczM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2024