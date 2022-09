ന്യൂഡൽഹി | നവീകരിച്ച സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്ത അവന്യൂ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. കർത്തവ്യപഥ് രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമാണെന്നും ഇന്ത്യ പുതുയുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊളോണിയൽ കാലത്തിൽ നിന്ന് നാം പുറത്തുവന്നെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ് മുതല്‍ വിജയ് ചൗക്ക് വരെയുള്ള പാതയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള സ്ഥലമാണ് നവീകരിച്ചത്. അവന്യൂവിന് നടുവിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പാതയുടെ പേര് രാജ്പഥ് എന്നത് മാറ്റി കര്‍ത്തവ്യപഥ് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ച സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പ്രതിമയും പ്രധാന മന്ത്രി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. അധികാരത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്ന പഴയ രാജ്പഥ് തില്‍ നിന്ന് കര്‍ത്തവ്യ പഥിലേക്കുള്ള മാറ്റം പൊതു ഉടമസ്ഥതയുടെയും ശാക്തീകരണത്തിന്റെയും ഉദാഹരണത്തെ പ്രകടമാക്കുന്നതാണ്.

Speaking at inauguration of the spectacular ‘Kartavya Path’ in New Delhi. https://t.co/5zmO1iqZxj

— Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2022