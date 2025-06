'ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂപടത്തിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലുതും ഗംഭീരവുമാണ് ഇന്ത്യ'; പ്രധാനമന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ച് ശുഭാംശു ശുക്ല

ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമുയർത്തിയ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാംശു ശുക്ല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി സംഭാഷണം നടത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ (ISS) നിന്നാണ് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ശുഭാംശു ശുക്ല സംസാരിച്ചത്. ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയെ കാണുമ്പോൾ ഭൂപടത്തിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലുതും ഗംഭീരവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു. 1984-ൽ രാകേഷ് ശർമ്മയ്ക്ക് ശേഷം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനും ആക്സിയം-4 ദൗത്യത്തിന്റെ പൈലറ്റുമാണ് 39 വയസ്സുകാരനായ ശുക്ല.

ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ സുരക്ഷിതനാണെന്നും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണെന്നും ശുക്ല പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശത്ത് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ശുക്ലയെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു. നിങ്ങളുടെ പേരിൽ പോലും ‘ശുഭം’ ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ, ഒരു ശുഭാരംഭത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

“നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം, 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ വികാരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും ആവേശത്തെയും അഭിമാനത്തെയും പ്രതീക്ഷകളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങളും ദൗത്യത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു,” പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

I had a wonderful conversation with Group Captain Shubhanshu Shukla as he shared his experiences from the International Space Station. Watch the special interaction! https://t.co/MoMR5ozRRA

— Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2025