യുഎഇയിലെ ആദ്യ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ബാപ്സ് മന്ദിർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

അബൂദബി | യുഎഇയിലെ ആദ്യത്തെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ബാപ്സ് (ബോചസൻവാസി അക്ഷര പുരുഷോത്തം സ്വാമിനാരായൺ സൻസ്ത – ബിഎപിഎസ്) മന്ദിർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ദുബൈ-അബൂദബി ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഹൈവേയിലാണ് ബാപ്സ് മന്ദിർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തി. പ്രത്യേക പൂജകളിലും പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് ഭക്തരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.

യുഎഇ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ സുവർണ അദ്ധ്യായം രചിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. യുഎഇക്ക് ഭവ്യവും ദിവ്യവുമായ ഹിന്ദു മന്ദിർ ലഭിക്കുമെന്നത് അത്യധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

It’s a matter of immense joy that UAE will get a Bhavya and Divya Hindu Mandir. Watch my speech. https://t.co/UBEazZPhVw

