Connect with us

Kerala

മാഹിയില്‍ നിന്നും കടത്തിയ 39 ലിറ്റര്‍ മദ്യവുമായി ഒരാള്‍ പിടിയില്‍

ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മാഹിയില്‍ നിന്ന് വ്യാപകമായി മദ്യം കടത്തുന്നു എന്ന വിവരം എക്‌സൈസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

Published

Aug 26, 2025 9:25 pm |

Last Updated

Aug 26, 2025 9:25 pm

കോഴിക്കോട്  | മാഹിയില്‍ നിന്ന് 39 ലിറ്റര്‍ മദ്യം കടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ഒരാളെ എക്‌സൈസ് പിടികൂടി. വളയം സ്വദേശി ശ്രീനാഥിനെയാണ് കൂ്ത്തുപറമ്പ് എക്‌സൈസ് പിടികൂടിയത്. ഇയാള്‍ മദ്യം കടത്താനുപയോഗിച്ച ഓട്ടോയും പിടിച്ചെടുത്തു.

ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മാഹിയില്‍ നിന്ന് വ്യാപകമായി മദ്യം കടത്തുന്നു എന്ന വിവരം എക്‌സൈസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. പാറക്കടവിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ ആയ പ്രതി ഇടനില വില്‍പ്പനക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മദ്യം കടത്തിയതെന്ന് എക്‌സൈസ് പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി; ജഡ്ജി വി ഉദയകുമാറിന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പൊള്ളലേല്‍പ്പിച്ചു; അധ്യാപികക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

പിപി ദിവ്യക്കെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടിയതായി വിജിലന്‍സ്

Kerala

വടകരയില്‍ ബസും കണ്ടെയ്‌നര്‍ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; 16 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

മാഹിയില്‍ നിന്നും കടത്തിയ 39 ലിറ്റര്‍ മദ്യവുമായി ഒരാള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കേരളത്തില്‍ കൊടുക്കുന്ന അരി മുഴുവന്‍ മോദിയുടേത്; ഒരു മണി പോലും പിണറായിയുടേതില്ല: കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍

Alappuzha

ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റില്‍ കഞ്ചാവ് കടത്താന്‍ ശ്രമം; രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍