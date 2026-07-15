Connect with us

Kerala

നെന്‍മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്: ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാ വിധി നാളെ; കൗണ്‍സിലിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കും

ചെന്താമരയെ നാളെ ഓണ്‍ലൈനായാകും ഹാജരാക്കുക

Published

Jul 15, 2026 2:37 pm |

Last Updated

Jul 15, 2026 2:38 pm

പാലക്കാട് |  നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസില്‍ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രതി ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി പറയുന്നത് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. ശിക്ഷാവിധിക്ക് മുമ്പുള്ള വാദം പൂര്‍ത്തിയായി. ചെന്താമരയെ നാളെ ഓണ്‍ലൈനായാകും ഹാജരാക്കുക. പാലക്കാട് അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയാണ് കേസില്‍ വിധി പറയുക. ജില്ലാ നിയമസഹായ വേദിയുടെ കൗണ്‍സിലിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് നാളെ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കും. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച ശേഷമാകും വിധി പ്രസ്താവിക്കുക.

 

ബിഎന്‍എസ് 103(ക), 126 (കക) വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.ുമ2025 ജനുവരി 27ന് നെന്മാറ പോത്തുണ്ടി ബോയന്‍ കോളനി സ്വദേശി സുധാകരന്‍, അമ്മ ലക്ഷ്മി എന്നിവരെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി കേസിലെ പ്രതിയാണ് ചെന്താമര. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31ന് സുധാകരന്റെ ഭാര്യ സജിതയെയും ചെന്താമര കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസില്‍ ചെന്താമരയ്ക്ക് കോടതി ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു. സജിതയെ കൊന്ന കേസിന്റെ വിചാരണയ്ക്കിടെ പരോളിനിറങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു ഇയാള്‍ സുധാകരനെയും ലക്ഷ്മിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ചെന്താമരയുടെ ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോകാന്‍ കാരണം സജിതയാണെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു അരുംകൊല

Content Highlights: The Palakkad Additional Sessions Court postponed the sentencing of Chenthamara, convicted in the Nenmara double murder case, to tomorrow. The court will pronounce the verdict after a counseling report is submitted by the District Legal Services Authority. Chenthamara previously received a life sentence for murdering his wife’s relative.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് വീട്ടുവളപ്പിലെ കിണറ്റില്‍ 45കാരന്‍ മരിച്ച നിലയിൽ; മൃതദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പഴക്കം

National

കടയില്‍ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാന്‍ വൈകി: ഭാര്യയെ ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് അടിച്ചു പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു; അരിശം തീരാതെ ആശുപത്രിയിലെത്തി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി

Kerala

പുന്നമട കായലിലെ ഹൗസ് ബോട്ടില്‍ നിന്ന് വീണ് സ്പാ ജീവനക്കാരി മരിച്ചു

Kerala

കാസര്‍കോട് ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഒമ്പത് വയസുകാരന്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ മരിച്ചു; കേസെടുത്ത് പോലീസ്

National

നിര്‍ബന്ധിച്ച് ആഹാരം നല്‍കണം, രണ്ട് ദിവസം കൂടി തുര്‍ന്നാല്‍ ജീവനോടെയുണ്ടാകില്ല; വാങ്ചുകിന്റെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹരജി

Kerala

അധ്യാപികയുടെ മര്‍ദ്ദനം; ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ കൈവിരലിന് പൊട്ടൽ

National

നോയിഡയില്‍ പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയത്തില്‍ വന്‍ തീപ്പിടുത്തം: രണ്ട് മരണം, 50 ഓളം കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി