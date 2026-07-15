Connect with us

National

കടയില്‍ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാന്‍ വൈകി: ഭാര്യയെ ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് അടിച്ചു പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു; അരിശം തീരാതെ ആശുപത്രിയിലെത്തി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി

ഇന്നലെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാന്‍ വൈകി. ഇത് ചോദിക്കാന്‍ വീട്ടിലെത്തിയ സമ്പത്ത് ഭാര്യയെ ഇരുമ്പ് വടി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു

Published

Jul 15, 2026 3:44 pm |

Last Updated

Jul 15, 2026 3:44 pm

ചെന്നൈ |  തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവതിയെ ഭര്‍ത്താവ് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ധീരന്‍നഗര്‍ സ്വദേശി കവിതയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഭര്‍ത്താവ് സമ്പത്ത് കുമാറിനെ ഉറയൂര്‍ പോലിസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.പാന്‍ കട നടത്തുന്നയാളാണ് സമ്പത്ത് കുമാര്‍. എല്ലാ ദിവസവും ഭാര്യ കവിതയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി നല്‍കുന്നത്.

ഇന്നലെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാന്‍ വൈകി. ഇത് ചോദിക്കാന്‍ വീട്ടിലെത്തിയ സമ്പത്ത് ഭാര്യയെ ഇരുമ്പ് വടി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു. ശേഷം കവിതയുടെ വീട്ടില്‍ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചു. ഒടുവില്‍ വീട്ടുകാര്‍ എത്തിയാണ് കവിതയെ സ്വകാര്യ ആശുപതിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

തുടര്‍ന്ന് ഭര്‍ത്താവ് സമ്പത്ത് രാത്രിയില്‍ ആശുപത്രിയിലേത്തി കൈയില്‍ കരുതിയിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും ചേര്‍ന്നാണ് പ്രതിയെ തടഞ്ഞുവെച്ച് പോലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചത്. പ്രതിക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: A woman undergoing treatment at a private hospital in Kanchipuram was stabbed to death by her husband. The suspect had initially assaulted her with an iron rod at home for bringing lunch late to his shop. Hospital staff and bystanders detained the accused and handed him over to the police.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് വീട്ടുവളപ്പിലെ കിണറ്റില്‍ 45കാരന്‍ മരിച്ച നിലയിൽ; മൃതദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പഴക്കം

National

കടയില്‍ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാന്‍ വൈകി: ഭാര്യയെ ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് അടിച്ചു പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു; അരിശം തീരാതെ ആശുപത്രിയിലെത്തി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി

Kerala

പുന്നമട കായലിലെ ഹൗസ് ബോട്ടില്‍ നിന്ന് വീണ് സ്പാ ജീവനക്കാരി മരിച്ചു

Kerala

കാസര്‍കോട് ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഒമ്പത് വയസുകാരന്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ മരിച്ചു; കേസെടുത്ത് പോലീസ്

National

നിര്‍ബന്ധിച്ച് ആഹാരം നല്‍കണം, രണ്ട് ദിവസം കൂടി തുര്‍ന്നാല്‍ ജീവനോടെയുണ്ടാകില്ല; വാങ്ചുകിന്റെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹരജി

Kerala

അധ്യാപികയുടെ മര്‍ദ്ദനം; ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ കൈവിരലിന് പൊട്ടൽ

National

നോയിഡയില്‍ പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയത്തില്‍ വന്‍ തീപ്പിടുത്തം: രണ്ട് മരണം, 50 ഓളം കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി