Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് വീട്ടുവളപ്പിലെ കിണറ്റില് 45കാരന് മരിച്ച നിലയിൽ; മൃതദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പഴക്കം
ദുര്ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വീട്ടിലെ കിണറ്റില് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം ഇടവയില് യുവാവിനെ വീട്ടുവളപ്പിലെ കിണറ്റില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. തോട്ടുമുക്കം സ്വദേശിയായ സുരേഷ് (45) ആണ് മരിച്ചത്. മൃതദേഹത്തിന് ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ദുര്ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വീട്ടിലെ കിണറ്റില് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് പോലീസ്, ഫയര്ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു. മൃതദേഹം ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്ക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് കൂടുതല് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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A 45-year-old man named Suresh was found dead inside a well at his residential premises in Edava, Thiruvananthapuram. The body, discovered after locals noticed a foul smell, is estimated to be three days old. The fire force and police recovered the body and registered a case for unnatural death.